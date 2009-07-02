Межбанк: доллар продолжает рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,7260/7,7525 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2477/0,2489 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8735/10,9085 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись до 1,4094/1,4096 долл./евро (среда – 1,4073/1,4075 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня 7,6405, а также объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсам 7,61/7,65 грн./долл.