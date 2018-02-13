Доллар дешевеет, евро немного подорожал: курс гривни от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 14 февраля: 100 USD – 2669,9480 гривни; 100 EUR – 3292,8469 гривни; 10 RUR - 4,6217 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2669,9480 (13 февраля – 2684,0367)

100 EUR – 3292,8469 (13 февраля – 3291,4342)

10 RUR – 4,6217 (13 февраля – 4,6263)

Читайте такжеВ Нацбанке ожидают, что жесткая монетарная политика снизит инфляцию

Как сообщал УНИАН, 13 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,69/26,73 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару выше на 10 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,99/33,04 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6995 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 622 сделок на сумму 371,10 миллиона долларов.