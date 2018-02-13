Чистые международные резервы НБУ сократились до $6 миллиардов

Официальные резервные активы за этот период сократились на 2% до 18,4 миллиарда долларов.

Чистые международные резервы Национального банка Украины в январе сократились на 9,5% - до 6,039 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, официальные резервные активы за этот период сократились на 2% - до 18,440 миллиарда долларов, в то время как валовые резервные обязательства выросли на 2,2% - до 12,401 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистые международные резервы Национального банка Украины в 2017 году выросли на 58,5% - до 6,696 миллиарда долларов.