Председателем правления «БТА Банка» назначена Сергеева

Наблюдательный совет ОАО «БТА Банк» (Киев) назначил Наталью СЕРГЕЕВУ на должность председателя правления, члена правления банка.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение набсовет принял 30 июня т.г.

До назначения Н.СЕРГЕЕВА занимала должность заместителя председателя правления по финансам, члена правления.

Также сообщается, что набсовет перевел с должности председателя правления на должность заместителя председателя правления Сергея ЛЕБЕДЕВА.

В сообщении указывается, что данные кадровые изменения произошли в связи с производственной необходимостью.

До утверждения кандидатуры Н.СЕРГЕЕВОЙ Национальным банком Украины она будет занимать должность временно исполняющего обязанности председателя правления ОАО «БТА Банк».

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составляли 2 млрд. 735 млн. 47 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 204 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 530 млн. 791 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

В первом квартале т.г. чистая прибыль «БТА Банка» увеличилась в 2,3 раза – до 440 тыс. грн.

10 апреля т.г. в официальном интернет-издании ГКЦБФР была обнародована информация о том, что казахстанский «БТА Банк» уменьшил свою долю в капитале ОАО «БТА Банк» с 49,9883% до 9,9975% акций. При этом новая структура акционеров не обнародовалась.

Позже казахстанский АО «БТА Банк» на запрос УНИАН заявил, что остается собственником 49,9% акций украинского «БТА Банка».