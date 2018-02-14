Мошенники "отмывают" 3-4 миллиарда фунтов стерлингов с помощью криптовалюты - Европол
Три-четыре млрд фунтов незаконных денег в Европе отмываются с помощью операций с криптовалютами.
Об этом заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, сообщает 112.ua со ссылкой на BBC.
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"Ими не управляют центральные власти, поэтому полиция не может отслеживать эти транзакции. Даже если они определят, что транзакции носят криминальный характер, они не могут заморозить активы, в отличие от традиционной банковской системы", - сказал Уэйнрайт.
По данным Европола, около 3-4% из 100 млрд фунтов стерлингов незаконных поступлений в Европу отмываются с помощью криптовалюты. Но количество подобного мошенничества стремительно растет.
Директор призвал правоохранительные органы и представителей индустрии биткойнов работать вместе, чтобы решить эту проблему.
"Представители кибер-отрасли должны принять меры и сотрудничать с нами, когда мы расследуем очень крупную преступность. Им также необходимо развивать чувство ответственности за то, как они работают с виртуальной валютой", - добавил Уэйнрайт.