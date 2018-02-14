Мошенники "отмывают" 3-4 миллиарда фунтов стерлингов с помощью криптовалюты - Европол

По данным Европола, около 3-4% из 100 млрд фунтов стерлингов незаконных поступлений в Европу отмываются с помощью криптовалюты.

Три-четыре млрд фунтов незаконных денег в Европе отмываются с помощью операций с криптовалютами.

Об этом заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, сообщает 112.ua со ссылкой на BBC.

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"Ими не управ­ля­ют цен­траль­ные вла­сти, по­это­му по­ли­ция не может отслеживать эти тран­зак­ции. Даже если они опре­де­лят, что тран­зак­ции носят кри­ми­наль­ный ха­рак­тер, они не могут за­мо­ро­зить ак­ти­вы, в от­ли­чие от традиционной бан­ков­ской си­сте­мы", - сказал Уэйнрайт.

По данным Европола, около 3-4% из 100 млрд фунтов стерлингов незаконных поступлений в Европу отмываются с помощью криптовалюты. Но количество подобного мошенничества стремительно растет.

Директор призвал правоохранительные органы и представителей индустрии биткойнов работать вместе, чтобы решить эту проблему.

"Представители кибер-отрасли должны принять меры и сотрудничать с нами, когда мы расследуем очень крупную преступность. Им также необходимо развивать чувство ответственности за то, как они работают с виртуальной валютой", - добавил Уэйнрайт.