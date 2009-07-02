Прокуратура Киева пресекает незаконное возмещение НДС

За первое полугодие текущего года прокуратурой Киева утверждены обвинительные протоколы и направлены в суд 14 уголовных дел, касающиеся попыток незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из государственного бюджета Украины на общую сумму около 125 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, отметив, что эти преступления были выявлены на стадии попыток, благодаря чему ущерб государству не нанесен.

В частности, в июне прокуратура Киева направила в суд уголовное дело гражданина К., обвиняемого в попытке завладеть государственными средствами путем злоупотребления служебным положением, преднамеренного уклонения от уплаты налогов и служебного подлога.

В ходе досудебного следствия налоговая милиция установила, что гражданин К., вступив в предварительный сговор с другими лицами, совершил попытку незаконно возместить из государственного бюджета налог на добавленную стоимость на общую сумму почти 15 млн. грн. Осуществить свой замысел К. собирался, документально оформив фиктивные соглашения о приобретении у нескольких фиктивных предприятий синтетического каучука с имитацией расчетов безналичными средствами.

Действия гражданина К. квалифицированы по ст.15., ч.5 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 Уголовного Кодекса Украины. За это предусмотрена ответственность – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.