Украинские банки сократили долг перед НБУ на миллиард

09:01, 14 февраля 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ за этот период сократился на 22,1% - до 52,322 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования за 2017 год сократился на 7,9% - до 68,891 миллиарда гривень на 1 января 2018 года.

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Теги: #рефинансирование банков