Эксперт: на межбанке наблюдалось мощное давление на гривню

На межбанковском валютном рынке в среду, 1 июля, наблюдалось мощное девальвационное давление на гривню.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в течение вчерашнего торгового дня котировки обменного курса достигали уровня 7,77/7,78 грн./долл. Несмотря на то, что среда зарезервирована для целевых аукционов, Нацбанк вышел на рынок с параметрами интервенций 7,61/7,65 грн./долл., отметил экономист. Кроме того, напомнил он, с 1 июля НБУ снял ограничения на свои рыночные операции, позволив всем игрокам покупать валюту, причем не только для обслуживания внешних обязательств. «Это помогло охладить рынок», – считает А.БЛИНОВ.

Как отметил экономист, межбанк 1 июля закрылся на уровне 7,7315/7,7570 грн./долл., что означает очередное ослабление украинской валюты на 0,2%. По его мнению, «в среду было достаточно новостей, которые могли вызвать такое нервное поведение рынка».

По словам А.БЛИНОВА, во-первых, Госкомстат обнародовал не дающие поводов для оптимизма показатели ВВП и роста безработицы за первый квартал 2009 года. Во-вторых, НБУ опубликовал данные по ОВГЗ в обращении, которые показали, что центробанк увеличил свой портфель гособлигаций еще на 4,7 млрд. грн., доведя сумму денежной эмиссии по этому каналу с начала 2009 года до 20 млрд. грн. В-третьих, парламент принял закон, который обязывает НБУ перечислить 9,8 млрд. грн. в госбюджет, что также является серьезной денежной эмиссией.

Как сообщал УНИАН, 1 июля на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту. Торги по доллару США закрылись на уровне 7,7315/7,7570 грн./долл.

Вчера в 10:45 Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня 7,6405 грн./долл., а также объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсу 7,61/7,65 грн./долл.

По данным НБУ, в среду на межбанке было куплено 176,494 млн. долл., продано – 177,317 млн. долл. по курсу 7,677531/7,67758 грн./долл.