В киевских обменниках снова подешевела валюта

Продать доллары можно за 26,80 гривни, евро - за 33,00 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 14 февраля составляет 27,00 гривни, евро - 33,30 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,80 гривни, евро - за 33,00 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах во вторник, 13 февраля, составляла 27,10 гривни, евро - 33,40 гривни.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман пояснил, что падение курса гривни в январе было вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. Он заверил, что по этим причинам возникает дисбаланс, из-за которого и дорожала валюта.