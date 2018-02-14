Премьер сообщил, сколько Украина тратит на обслуживание внешнего долга

По словам премьера, внешний долг страны с 2007 по 2013 год был увеличен с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов долларов, а в период с 2014 по 2017 год - еще на 5 миллиардов долларов в связи с необходимостью обслуживания старых долгов.

Украина тратит 130 миллиардов гривень в год на обслуживание внешнего долга, что является тяжелой ношей для каждой украинской семьи.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Сегодня мы тратим 130 миллиардов гривень на обслуживание внешних долгов. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки", - сказал Гройсман.

По словам премьера, внешний долг страны с 2007 по 2013 год был увеличен с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов долларов, а в период с 2014 по 2017 год - еще на 5 миллиардов долларов в связи с необходимостью обслуживания старых долгов.

"Это огромная цифра, которая является тяжелой ношей для каждой украинской семьи", - подчеркнул Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что стране необходимо обеспечить экономический рост и снизить размер внешнего долга.

Как сообщал УНИАН, в 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долл. В 2018 году Украина должна выплатить валютный долг в размере 7,4 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год и, по оценкам экспертов, составляет около 75% ВВП.

Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 млрд долл., что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.