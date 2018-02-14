На Тернопольщине налогоплательщикам в январе вернули 29 миллионов гривень с НДС

В течение января этого года им было возмещено из Госбюджета денежными средствами на расчетный счет 29 млн грн НДС.

На Тернопольщине налогоплательщикам в январе вернули 23 млн грн. заявленного к возмещению НДС.

Как сообщили УНИАН в отделе организации работы ГУ ГФС в Тернопольской области, в течение января этого года 70 представителей бизнеса региона заявили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на расчетный счет в сумме 23 млн грн.

В течение января этого года им было возмещено из Госбюджета денежными средствами на расчетный счет 29 млн грн НДС.

По состоянию на первое февраля общий остаток невозмещенного на расчетный счет НДС составил 35 млн грн.

В частности, 24 млн грн находятся на стадии проверок и процедуре бюджетного возмещения согласно с требованиями Налогового кодекса Украины и соответствующих нормативных документов и 11 млн грн – на стадии судебного и административного разбирательства.