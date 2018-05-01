Отчет Нацбанка свидетельствует - "станок" запущен…

Официальная статистика Национального банка о результатах операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по состоянию на конец июня, оказалась очень интересной и во многом позволила ответить на ряд вопросов, которые возникли в связи с последними событиями на финансовом рынке Украины.

Согласно официальной информации, за период с 22 по 30 июня т.г. НБУ выкупил у коммерческих банков ОВГЗ на сумму почти 4,7 млрд. грн., тем самым фактически провел скрытую эмиссию. Если анализировать остатки средств на корсчетах коммерческих банков и динамику сделок с ОВГЗ на вторичном рынке, то можно предположить, что основной выкуп ОВГЗ регулятором был проведен 24 июня. В этот день, согласно информации НБУ, была заключена сделка по продаже ОВГЗ на сумму 4 млрд. грн. Объектом сделки были долгосрочные ОВГЗ. Эти облигации были проданы по одному договору при номинальной стоимости. Таким образом, доходность ОВГЗ на момент сделки составила 10% годовых до погашения.

По всей видимости, продавцом ОВГЗ мог выступить один из государственных банков, или же какой-нибудь банк, который пополнил свой портфель на аукционах Нацбанка долгосрочными ОВГЗ.

Появление на рынке более 4 млрд. грн свободных денег не могли не повлиять на ситуацию. Не исключено, что девальвацию гривни в конце прошлого месяца вызвала именно эта эмиссия. Если еще 22 июня доллар на межбанковском рынке продавался по курсу 7,62 грн, то уже 30 июня его можно было купить по цене не менее 7,72 грн. На валютном рынке начал прогрессировать повышенный спрос на «зеленый». Просто проходил этап изъятия с рынка излишка свободных гривневых ресурсов за счет повышения валютного курса. Часть «лишнего» объема национальной валюты удалось таки «выманить», но при этом в очередной раз произошла девальвация гривни.

К сожалению, гривня все чаще и чаще становится заложником антикризисной финансовой политики. Но кроме скупки доллара, средства пошли на выплату налогов и плавно перетекли в госбюджет. На 1 июля остатки на корсчетах коммерчески банков фактически сократились по сравнению с 30 июня почти на 2 млрд. грн.

Несмотря на всю спорность такой политики, НБУ явно не может отказаться от выкупа ОВГЗ, хотя это - прямой путь к эмиссии. В течение текущего года НБУ уже несколько раз прибегал к этой практике. В конце апреля НБУ выкупил ОВГЗ на сумму более 5 млрд. грн, в марте – свыше 7 млрд. грн. Правда, в феврале сумма выкупа облигаций составила всего 2,6 млрд. грн. В январе и мае регулятор ОВГЗ не выкупал. Таким образом, с начала года Нацбанк выкупил облигации внутреннего госзайма на сумму почти 20 млрд. грн. За весь 2008 года размер таких операций составил немногим более 8,5 млрд. грн. С учетом текущего объема денежной базы доля выкупа ОВГЗ составляет порядка 11%. На такую сумму фактически НБУ «поддержал» банковскую систему, чтобы профинансировать текущие потребности экономики Украины.

В условиях кризиса, практика выкупа ОВГЗ приобретает системный характер и, по видимому, до конца года Нацбанк еще не раз будет прибегать к этому методу пополнения финансового рынка Украины. Как это отразится на инфляции, а самое главное на девальвации гривни будет во многом зависеть от объема выкупа облигаций внутреннего госзайма.

Георгий Кононов, президент КФ «Ринако-Прогресс»(для УНИАН)