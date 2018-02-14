Гривня отыграла падение к доллару с середины ноября – НБУ рассказал, благодаря чему укрепляется нацвалюта

Среди благоприятных факторов в НБУ назвали рост поступлений валюты от нерезидентов в результате покупки ими облигаций внутреннего госзайма, восстановление предложения валюты со стороны аграриев и благоприятную внешнюю конъюнктуру для металлургии.

Укрепление гривни в последние недели свидетельствует о доминировании благоприятных факторов, под влиянием которых в январе на межбанковском валютном рынке выросло предложение валюты и снизился спрос на нее.

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Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, переданном УНИАН.

Среди благоприятных факторов в НБУ назвали рост поступлений валюты от нерезидентов в результате покупки ими облигаций внутреннего госзайма, восстановление предложения валюты со стороны аграриев и благоприятную внешнюю конъюнктуру для металлургии.

Кроме того, как отметили в НБУ, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и рост предложения валюты на наличном сегменте рынка со второй половины января.

«Объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до 257 млн долл., что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года», - подчеркивается в комментарии.

Также в НБУ подчеркнули, что после перехода Украины на плавающий обменный курс в 2015 году такие изменения динамики курса являются естественными для валютного рынка Украины, которому свойственна определенная сезонность.

«Предыдущие годы показывают, что действие временных неблагоприятных факторов в начале года обычно нивелируется в течение остального года, что мы уже имеем возможность наблюдать сейчас», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в январе составила 257,2 млн долл.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке вчера к закрытию торгов установился на уровне 26,6995 грн/долл., то есть, гривня за последние несколько недель отыграла падение к доллару с середины ноября прошлого года.