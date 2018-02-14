Реальная зарплата в Украине за прошлый год выросла на 19%

14:20, 14 февраля 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Нам удалось в прошлом году достигнуть реального роста зарплат на 19%, номинальный рост был больше, но мы понимаем, что инфляция повлияла, и поэтому реальный рост заработной платы только на 19%", - сказал он.

По словам премьера, задача правительства состоит в том, чтобы доходы населения росли быстрее инфляции.

"Наша задача - чтобы сегодня доходы населения росли больше, чем росли цены. Проблема роста цен присуща любой экономике, но в тех условиях, что находимся мы, этот вопрос особенно чувствителен", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре прошлого года составила 8777 гривень, что на 17,4% больше по сравнению с ноябрем и на 35,5% больше, чем в декабре 2016 года.

Кабинет министров Украины в рамках политики роста экономики и социальных стандартов ставит задачу обеспечить в 2018 году увеличение средней заработной платы в Украине до 10 тысяч гривень.

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Теги: #реальная зарплата#рост зарплат