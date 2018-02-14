Кабмин хочет расширить санкции против России

Возможное расширение санкций обусловлено опасностью использования программного обеспечения происхождением из государства-агрессора.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предполагать расширение санкций против России.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона был одобрен и направлен на рассмотрение парламента на заседании правительства в среду.

При этом детали одобренного законопроекта озвучены не были, однако согласно пояснительной записке к документу, возможное расширение санкций обусловлено опасностью использования программного обеспечения происхождением из государства-агрессора.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», которое вводит санкции в отношении юридических и физических лиц страны-агрессора. Время действия санкций составляет один год.