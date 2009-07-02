Вероятность увеличения МВФ транша достаточно высока

Вероятность получения Украиной увеличенного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) достаточно высока.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал советник председателя правления АКБ «Укргазбанк» Александр ОХРИМЕНКО.

По его словам, сегодня МВФ заинтересован в том, чтобы экономическая ситуация в Украине оставалась стабильной.

«Вероятность (получения увеличенного транша кредита – УНИАН) большая. Скажем так, МВФ заинтересован в Украине. Для него стабильность Украины имеет очень большое значение, ну и, как показывает прошлый опыт, МВФ идет на уступки Украине», - отметил А.ОХРИМЕНКО.

Также он считает, что с точки зрения достаточности ресурсов увеличить размер транша с 3,2 млрд. долл., предусмотренных программой сотрудничества, до 3,8 млрд. долл., о которых сегодня говорят представители украинской власти, для МВФ не составит большого труда.

«Специфика здесь еще в том, что мировой рынок завален долларами, просто катастрофично завален, поэтому на сегодняшний момент для МВФ увеличить эту сумму не проблема», - сказал эксперт.

В то же время он подчеркивает, что скорее всего МВФ расширит список требований, которые должна выполнить Украина для того, чтобы получить очередной транш, и для того, чтобы это транш был больше, чем планировалось.

«То, что условия расширятся, это однозначно. По всей видимости, будут жесткие условия относительно внешней торговли. Я думаю, там даже будут дополнительные требования, связанные с пошлинами. Очевидно, будут дополнительные требования, связанные с нашей извечной проблемой – покрытием убытков коммунальных предприятий за счет бюджета; я думаю, что этот вопрос будет стоять остро, - отметил А.ОХРИМЕНКО. - МВФ не готов и никогда не пойдет на то, чтобы его деньгами покрывали убытки, которые формируются за счет разницы в тарифах. Он понимает, что нельзя все за один день поменять, но естественно, что он будет требовать, чтобы эта разница уменьшалась».

Как сообщал УНИАН, 23 июня т.г. начался первый этап работы миссии МВФ в Украине, который был сосредоточен на технических вопросах программы.

30 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с председателем миссии МВФ Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ выводы, полученные технической миссией Международного валютного фонда.

Напомним, Украина намерена ходатайствовать перед МВФ о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении его объемов до 3,8 млрд. долл.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что третий транш составит 3,2 млрд. долл, четвертый – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.