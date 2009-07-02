Штат банков Великобритании сократился на 55 тыс. человек
14:18, 02 июля 2009Финансы
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Только Royal Bank уволил более 22 тыс.
Сокращения рабочих мест в банках Великобритании из-за кризиса превысили 55 тыс. чел. после того, как Lloyds Banking Group объявила о сокращении 2,1 тыс. сотрудников, сообщает Bloomberg.
23 тыс. рабочих мест было сокращено в головных офисах в Великобритании, остальная часть - в зарубежных филиалах.
Royal Bank of Scotland за период кризиса уволил максимальное число сотрудников, сокращения составили 22,32 тыс. человек.
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