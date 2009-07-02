Штат банков Великобритании сократился на 55 тыс. человек

Сокращения рабочих мест в банках Великобритании из-за кризиса превысили 55 тыс. чел. после того, как Lloyds Banking Group объявила о сокращении 2,1 тыс. сотрудников, сообщает Bloomberg.

23 тыс. рабочих мест было сокращено в головных офисах в Великобритании, остальная часть - в зарубежных филиалах.

Royal Bank of Scotland за период кризиса уволил максимальное число сотрудников, сокращения составили 22,32 тыс. человек.