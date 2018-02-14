Это хорошая цифра, но этого недостаточно: Гройсман назвал сумму иностранных инвестиций в Украину
Прямые иностранные инвестиции в Украину по итогам 2017 года составили 2,3 млрд долл.
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Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«В прошлом году мы привлекли 2,3 млрд долл. иностранных инвестиций. Это хорошая цифра, но этого недостаточно», - сказал премьер.
Он отметил, что депутаты приняли законопроект о приватизации, что поможет увеличить приток инвестиций.
"3,5 тысячи (государственных - УНИАН) предприятий должны быть прибыльными, а не так, как сейчас - кормушкой для их руководителей!", - подчеркнул премьер.
По словам премьера, привлечению инвестиций также будет способствовать принятие Верховной Радой закона о концессии, который позволит привлекать ресурсы в модернизацию инфраструктуры.
Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, в 2016 году иностранные инвесторы вложили в экономику нашей страны 4,406 млрд долл. прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 17,1% превышает показатель за 2015 год.
Национальный банк оценил приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году в 3,3 млрд долл.