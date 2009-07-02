Банк России снизил курс доллара

Официальный курс доллара, установленный Центробанком Российской Федерации с 3 июля, составил 31,1252 рубля, курс евро - 43,9052 рубля, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

Таким образом, курс доллара снизился по сравнению с курсом 2 июля на 6,52 копейки, курс евро - вырос на 9,83 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в четверг, составляет 36,88 рубля против 36,87 рубля в среду.

С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль подешевел к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).