Новые правила: организации ветеранов будут получать деньги из бюджета только по конкурсу

После принятия постановления все вопросы финансирования таких организаций должны будут проходить общественную экспертизу.

Правительство утвердило новый механизм финансирования ветеранских общественных организаций, который предусматривает введение конкурсной процедуры финансирования.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Если ранее мы финансировали просто уставную деятельность этих объединений, то постановление вводит механизм конкурсного отбора проектов и поддержку соответствующих инициатив организаций, чтобы финансировать именно практическую деятельность», - сказал, представляя проект постановления, министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, над этим постановлением Минсоцполитики работало 10 месяцев.

"Я надеюсь, что это пойдет на пользу и ветеранскому движению, и обществу в целом. Потому что теперь какие-либо мероприятия, финансируемые за счет госбюджета, будут проходить сначала общественную экспертизу", — сказал Рева.

Ранее, волонтеры, ветераны и участники АТО призывали Кабмин ввести финансирование ветеранских организаций на конкурсной основе, что позволит получить средства действительно эффективным организациям ветеранов.