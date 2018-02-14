Новые правила: организации ветеранов будут получать деньги из бюджета только по конкурсу

17:19, 14 февраля 2018
Финансы
103 0
Кабмин утвердил конкурсный механизм финансирования объединений ветеранов / фото УНИАН

Читайте такжеКабмин снял ограничения на получение земли участниками АТО

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Если ранее мы финансировали просто уставную деятельность этих объединений, то постановление вводит механизм конкурсного отбора проектов и поддержку соответствующих инициатив организаций, чтобы финансировать именно практическую деятельность», - сказал, представляя проект постановления, министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, над этим постановлением Минсоцполитики работало 10 месяцев.

"Я надеюсь, что это пойдет на пользу и ветеранскому движению, и обществу в целом. Потому что теперь какие-либо мероприятия, финансируемые за счет госбюджета, будут проходить сначала общественную экспертизу", — сказал Рева.

Ранее, волонтеры, ветераны и участники АТО призывали Кабмин ввести финансирование ветеранских организаций на конкурсной основе, что позволит получить средства действительно эффективным организациям ветеранов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ветеранские организации#организации ветеранов