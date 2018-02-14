Украина в полушаге от статуса "серого офшора"

На днях новость от советника министра финансов Елены Макеевой разошлась по Сети как горячие пирожки. На своей странице в Facebook она написала, что над Украиной нависла угроза попадания в «серый список» Евросоюза - список стран, которые имеют рисковую налоговую историю.

Дело в том, что Украина в 2017 году присоединилась к плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

В рамках этого плана ОЭСР разработала 15 шагов для ужесточения контроля и по противодействию агрессивной минимизации налогов. Основные из них - совершенствование правил трансфертного ценообразования, предотвращение уклонения от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний, обмен информацией.

Присоединение Украины к BEPS означает, что наша страна до конца 2018 года обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага по борьбе с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов – офшоров: избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.

Экспертное оценивание Украины со стороны Организации экономического сотрудничества и развития назначено на последний квартал 2018 года. А по итогам 2019-го наша страна должна полностью перейти на европейские деофшорные стандарты. Об этом говорится и в Соглашении об ассоциации с ЕС - мы обязались имплементировать аналогичные европейским принципы легализации доходов.

Для скорейшего внедрения обозначенных требований ОЭСР разработала многостороннюю конвенцию MLI – документ о реализации мероприятий, связанных с налоговыми соглашениями и спорами. Украина должна была подписать его 24 января 2018 года в Париже. Якобы и распоряжение о наделении таким правом министра финансов Александра Данилюка было подготовлено в срок, но президент так его и не подписал.

В результате, Украина осталась вне конвенции, что, по словам Макеевой, грозит нам большими «офшорными» неприятностями.

Кроме того, она отметила, что генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа в этой связи направил официальное письмо президенту Петру Порошенко, в котором выразил озабоченность случившемся.

«Конечно, конвенции можно пересматривать по порядку... годами или даже десятилетиями. Многостороннее соглашение (MLI) - это эффективный механизм, разработанный ОЭСР, для автоматического пересмотра всех конвенций в один день… К 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта плана действий BEPS, а до конца года - выполнить минимальный стандарт. Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список офшорных стран Евросоюза», - написала в соцсети Макеева.

В Евросоюзе, после ряда «налоговых» скандалов, на сегодня существует два рисковых списка – «черный» и «серый».

Первый – офшоры, в отношении которых возможно применение санкций, в частности, запрета на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза. И такая позиция ЕС логична – по оценкам экспертов, в офшорах уже «притаились» около 8 триллионов евро, ежегодно с помощью «налоговых гаваней» транснациональные корпорации скрывают от налогов 600 миллиардов евро.

Второй список представляет собой перечень стран, которые имеют непрозрачную налоговую отчетность и являются рисковыми для ЕС, мониторинг их финансовых операций находится под особым контролем.

Так в чем же причина неподписания Украиной конвенции по плану BEPS, какие могут быть последствия и к чему нужно подготовиться отечественному бизнесу?

Европейские стандарты vs Украина

Эксперты отмечают, что борьба с размыванием налоговых баз и сокрытием налогооблагаемой прибыли (BEPS) на данный момент является одной из главных тенденций в сфере международного налогообложения. В рамках этой борьбы, ОЭСР была разработана многосторонняя конвенция относительно имплементации мер по предотвращению BEPS (MLI). Цель документа – на международном уровне установить унифицированные меры, которые позволят странам пресекать структурирование международного бизнеса с целью двойного налогообложения (за счет лазеек, которые возникают при взаимодействии налогового законодательства разных стран).

По словам юриста ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Галины Мельник, на данный момент Украина задекларировала готовность внедрять меры в рамках плана BEPS, в том числе путем подписания вышеупомянутой многосторонней конвенции, но пока этого не произошло.

«Причины задержек в подписании данной конвенции со стороны Украины самые разные: от общей тенденции к затягиванию законодательного процесса по любым вопросам, до банальной неготовности внедрять предусмотренные MLI меры на практике, с учетом отсутствия нормативной, технической и ресурсной базы для запуска столь масштабного процесса. Также нельзя не упомянуть и политический фактор - нежелание властьимущих раскрывать свои активы за рубежом, и соответствующая отсрочка присоединения к MLI в целях выиграть время для реструктуризации иностранных активов и бизнесов», - подчеркнула юрист.

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что Украиной уже немало сделано по имплементации плана BEPS, но продвинуться дальше мешает цифровая отсталость и давление теневой экономики. Поэтому сценарий, который выписала Макеева, вполне реален. Это будет означать проблемы с любыми внешнеэкономическими контрактами со странами Европы.

«План BEPS для нас – космос. Если мы до сих пор, в большинстве своем, работаем руками, то этот план - высокая степень автоматизации. Как только эксперты увидели, что, согласно этому плану, должна имплементировать Украина, то пришли к заключению – к этому мы не готовы, мы - в каменном веке. Внедрение того уровня контроля и мониторинга, на котором находится Запад, для нас пока недосягаемая цель. Мы очень много сделали, особенно в банковской системе, что касается функций мониторинга отмывания денег и агрессивной минимизации налогообложения, но главная беда - у нас доля теневой экономики очень высока. Хоть ее и сложно оценить объективно, но, по последним оценкам аналитиков и экспертов, она составляет около 60%. Поэтому банки не могут остановить какие-то операции, так как для нашей страны они типичные. И если банки прекратят обслуживать «теневых» клиентов, то им некого будет обслуживать вообще», - прокомментировала ситуацию эксперт.

По ее словам, все теневые схемы известны, практически на уровне презентации они выложены на сайте ГФС – перечень того, от чего страдает бюджет Украины.

«Но беда в том, что экономика Украины без «тени» пока не жизнеспособна. Поэтому мы с одной стороны интегрируемся в план BEPS, пытаемся соблюдать все его требования, а с другой - если мы все условия внедрим, то у нас просто завалится экономика. У нас многие сферы бизнеса существует только за счет агрессивной минимизации налогов. И это – объективная реальность», - говорит Томашевская.

Она считает, что процесс подписания конвенции затягивается лишь потому, что некие влиятельные люди блюдут свои личные интересы: «К сожалению, наше налоговое законодательство лоббирует интересы конкретных лиц или бизнес-групп. Однозначно, в этой истории просматривается их интерес».

Риски «серого» списка

Эксперты предупреждают: если Украина и дальше будет затягивать присоединение к MLI, страны ЕС могут признать нашу страну не выполняющей план BEPS и включить ее в список «серых» налоговых юрисдикций, что будет иметь весьма плачевные последствия для экономики нашей страны.

«Для украинского бизнеса это будет означать нежелание зарубежных партнеров вести дела с украинскими контрагентами в связи с рядом ограничений, связанных с «серым» налоговым статусом Украины. К таким ограничениям, как правило, относятся усиленный контроль со стороны банков при осуществлении платежей в Украину, ограничение по отнесению таких платежей на расходы, обложение таких платежей дополнительными налогами (например, налогом с источника) без права уменьшения ставок по конвенциям об избежании двойного налогообложения, усиленное внимание фискальных органов к сделкам с «серыми» налоговыми юрисдикциями», - отметила Мельник.

В свою очередь, Томашевская считает, что, при определенной степени рвения со стороны власти, внедрить план BEPS реально. Но нельзя исключать и отсрочку имплементации плана.

«Возможно, ЕС даст Украине отсрочку по внедрению BEPS. Все как один эксперты по налогам и «большая четверка» пришли к выводу - нашей стране в ее нынешнем состоянии крайне сложно соблюсти все требования. Тем не менее, люди должны осознавать, что их сделки уже под пристальным контролем», - сказала Томашевская.

Экономический эксперт Тарас Козак считает, что Украина, скорее всего, не попадет в «серый» список ЕС, но планы по имплементации BEPS могут быть сорваны.

«Украина, как зачастую бывает, очень долго раскачивается. Поэтому есть угроза, что имплементация плана в определенные сроки будет сорвана. Но не думаю, что вследствие этого нас включат в «серый» список Евросоюза. Речь, в первую очередь, идет о сотрудничестве по обмену «налоговой» информацией. Думаю, мы сможем решить все вопросы», - отметил Козак.

Как бы там ни было, но внедрить к 2020 году все европейские нормы по легализации доходов Украина обязана. Значит, украинскому бизнесу осталось два года для наведения порядка в делах, которые они осуществляют при участии офшорных юрисдикций. Время классических схем с использованием «налоговых гаваней» уходит, причем безвозвратно. Структуры бизнеса, его сделок, счетов должны стать прозрачными для иностранных банков и партнеров. Иначе мы рискуем остаться в изоляции от мировой коммерции. И чтобы подобного не случилось, властям необходимо как можно быстрее решить проблемные вопросы в «налоговых» отношениях с Евросоюзом.

Нана Черная