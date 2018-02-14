Рост ВВП Украины замедлился до 1,8%

Экономика Украины демонстрирует положительную динамику роста уже восемь кварталов подряд.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с четвертым кварталом 2016 года – замедлился до 1,8% после 2,1% роста кварталом ранее.

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Как сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на оперативные оценки Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим, третьим кварталом 2017 года, с учетом сезонного фактора ВВП вырос на 0,4%.

Как отметила пресс-служба Кабмина, экономика Украины демонстрирует положительную динамику роста уже восемь кварталов подряд.

Как сообщал УНИАН, рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с третьим кварталом 2016 года – замедлился до 2,1% после 2,3% роста кварталом ранее.

Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%.

До этого, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.

В Кабинете министров Украины прогнозировали рост экономики в 2017 году на более чем 2%.