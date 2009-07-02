Fitch: спад мировой экономики прекратился

Спад мировой экономики прекратился, и во второй половине года медленными темпами начнется восстановление. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В докладе отмечается, что, вероятно, восстановление экономики будет вялым, и безработица продолжит расти на протяжении большей части следующего года. В связи с этим не ожидается, что крупнейшие центральные банки мира начнут повышать ставки рефинансирования раньше конца следующего года.

Также в докладе Fitch указывается на то, что кредитоспособность крупных стран с рейтингом «AAA» (США, Великобритания, Франция, Германия) испытала на себе негативное влияние со стороны финансового кризиса и серьезной глобальной рецессии. Однако, несмотря на то, что Fitch не ожидает начала существенного сокращения бюджетных дефицитов до 2011 года, кредитоспособность остается в рамках, соответствующих рейтингу «AAA», ввиду исключительной гибкости баланса и финансирования благодаря наличию статуса «эталонного заемщика» и «резервной валюты».

По словам главы глобальной аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Дэйвида РАЙЛИ, основным фактором поддержки кредитоспособности для сохранения статуса государства с рейтингом «AAA» является уверенность в том, что в среднесрочной перспективе уровни госдолга будут снижены относительно повышенных прогнозных уровней. В то же время он отметил, что «стабильный» прогноз по суверенным рейтингам уровня «AAA» отражает ожидания агентства относительно того, что у правительств появятся более сильные среднесрочные планы налогово-бюджетного укрепления, ориентировочно в течение следующего года, необходимые, чтобы направить государственные финансы в стабильное русло, а также поддерживать доверие к своей кредитоспособности и обеспечивать нацеленность на низкую инфляцию».

Эксперты уверены в том, что без сокращения государственных расходов в сочетании с увеличением налогов государственный долг в США и Великобритании может достичь 100% от ВВП соответственно к 2012 и 2013 гг., а показатели государственного долга во Франции и Германии превысят 90% от ВВП к середине следующего десятилетия. В то время как возможности финансирования крупных дефицитов и задолженности остаются очень сильными, а нагрузка в плане процентных выплат продолжает быть умеренной относительно исторических данных, государственные финансы будут гораздо более уязвимыми к негативным потрясениям, и страны будут менее способны проводить противоциклическую кредитно-денежную политику (которая является одной из ключевых характеристик государств с рейтингами «AAA»), сообщается в докладе.

Что касается стран с развивающейся экономикой, они продолжают получать удары от глобального кризиса, уверены в Fitch. По мнению аналитиков, основной риск для рейтингов этих стран пока заключается в резком снижении притока капитала в частный сектор, включая зарубежное банковское кредитование, что продолжает оказывать давление на платежные балансы и финансовую стабильность, в особенности в Центральной и Восточной Европе.

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и очень слабую глобальную экономическую конъюнктуру, а также сокращение доступности и более высокую стоимость финансирования, которые оказывают давление на кредитоспособность несуверенных эмитентов. Так, приблизительно одна треть компаний и банков с развивающихся рынков, рейтингуемых Fitch по международной шкале (около 700 в мире), в настоящее время имеют «негативный» прогноз по рейтингам или их рейтинги находятся под наблюдением в списке Rating Watch «негативный». Лишь 2% имеют «позитивный» прогноз.