Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус на $2,6 миллиарда

Импорт товаров и услуг в Украину за год вырос на 23,3%, экспорт – на 16%.

Внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину за год вырос на 23,3% - до 54,955 млрд долл., экспорт – на 16%, до 52,330 млрд долл.

Годовой баланс торговли товарами сведен в дефицитом в 6,332 млрд долл., баланс торговли услугами – с профицитом в 5,087 млрд долл.

Госстат отметил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.