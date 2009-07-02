Дефицит платежного баланса Украины к 1 июня составил 6,6 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе-мае 2009 года составил 6,556 млрд. долл. (в мае – 0,275 млрд. долл.) по сравнению с профицитом в 1,223 млрд. долл. за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В целом за январь-май 2009 года дефицит текущего счета составил 660 млн. долл. сравнительно с 6,5 млрд. долл. в январе-мае 2008 года, отрицательное сальдо

товарного баланса сложилось в размере 1,7 млрд. долл. (в январе-мае 2008 года – 8,3 млрд. долл.).

В Нацбанке отмечают, что в мае т.г. текущий счет платежного баланса был сформирован с профицитом в 230 млн. долл., что было обусловлено последующим сокращением дефицита торговли товарами и значительными поступлениями по трансфертам.

За январь-май 2009 года отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 5,9 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительном (7,7 млрд. долл.).

«Формирование дефицита в текущем году предопределено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций и лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями», - указывается в сообщении.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину за первые 5 месяцев этого года оценены в 1,8 млрд. долл., что в 2,4 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора составляло 3,7 млрд. долл. (сравнительно с 6 млрд. долл. чистых

привлечений за январь-май 2008 года). Rollover за 5 месяцев 2009 года оценено в 80%, для банковского сектора этот показатель составлял 74%, для реального - 103%.

Объемы прироста наличной валюты вне банков за январь-май 2009 года составляли 4,2 млрд. долл., что на 23,4% больше сравнительно с соответствующим периодом 2008

года.

Объемы оттока по операциям с ценными бумагами и возвращением прямых инвестиций за 5 месяцев т.г. оценены в 152 млн. долл. сравнительно с 1 млрд. долл. за

соответствующий период прошлого года.

В мае т.г. близкое к нулю сводное сальдо платежного баланса и получение второго транша по кредиту stand-by в размере 2,8 млрд. долл. позволило увеличить резервные активы на 2.6 млрд. долл. Объем международных резервов на 1 июня 2009 года составил

27,8 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,7 месяцев будущего периода.

Как сообщалось, по итогам 2008 года дефицит сводного платежного баланса Украины составил 3,059 млрд. долл., дефицит счета текущих операций – 12,933 млрд. долл.