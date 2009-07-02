ФГИ за 5 мес. получил от приватизации 501,5 млн.грн.

Фонд государственного имущества Украины в январе-июне т.г. получил от приватизации 501 млн. 516 тыс. грн., что составляет 5,8% годового плана. Об этом УНИАН сообщили в ФГИУ.

Поступления от аренды по итогам января–июня т.г. составили 343 млн. 731 тыс. грн., за этот же период перечислено 399 млн. 246 тыс. грн. дивидендов.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивиденды – 297,8 млн. грн.