Кабмин назначил свою квоту в Набсовет «Укрэксимбанка»

Кабинет министров назначил членов Наблюдательного совета «Укрэксимбанка» по своей квоте. Это предусмотрено постановлением правительства (от 1 июля т.г. № 659), обнародованным на сайте КМУ.

Согласно документу, членами НС «Укрэксимбанка» назначены: первый заместитель министра Кабинета министров Украины Георгий БЕРАДЗЕ; заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ; советник министра экономики Украины Валерий ДЕОРДИЕВ, руководитель аппарата премьер-министра Украины Михаил ЛИВИНСКИЙ; заведующая сектором по вопросам банковской деятельности управления финансовой политики Секретариата Кабинета министров Украины Ольга ТИТОВА.

Напомним, что Наблюдательный совет «Укрэксимбанка» работал не в полном составе (без членов, назначенных по квоте правительства) около двух лет.

Кроме того, правительство внесло изменения в состав Наблюдательного совета «Ощадбанка» по своей квоте. Так, вместо Александра МОРОЗОВА в состав НС введен заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» входят в группу крупнейших украинских банков, и 100% процентов этих финучреждений принадлежит государству.