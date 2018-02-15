Почем сегодня валюта: Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 15 февраля: 100 USD – 2665.4762грн; 100 EUR – 3291.3300 грн; 10 RUR - 4.6284 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2665.4762 (14 февраля – 2669.9480)

100 EUR – 3291.3300 (14 февраля – 3292.8469)

10 RUR – 4.6284 (14 февраля – 4.6217)

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,67/26,71 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,85/33,90 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 грн/рубль.