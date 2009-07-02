Китай не будет ставить вопрос о новой мировой валюте

Заместитель министра иностранных дел Китая Хе Яфей (He Yafei) заявил в четверг, что не в курсе сообщений о том, что КНР планирует инициировать международные дебаты относительно создания новой мировой резервной валюты на саммита G8. "Я ничего не слышал о том, что Китай этого требовал", - заявил Яфей, отвечая на вопрос журналистов, сообщает k2kapital..

По словам чиновника, Китай надеется, что американский доллар сохранить стабильные позиции. Тем не менее, по его словам, КНР задумывается о диверсификации валютных резервов в будущем. "Мы надеемся, что международная валютная система будет подвергнута диверсификационным изменениям в будущем и думаем, что таково желание и всего мирового сообщества", - отметил он.

Ранее западные информационные агентства со ссылкой на неофициальную информацию сообщали о том, что Пекин намерен предложить рассмотреть вопрос о новой мировой резервной валюте на следующей неделе на саммите G8 в Италии. По данным источников Reuters Китай изложил данную позицию в ходе подготовки повестки дня "Группы 14", которая включает "Большую восьмерку", "Группу пяти" - Бразилию, Индию, Китай, Мексику и ЮАР - а также Египет. Кроме того, Китай якобы также добивается упоминания новой мировой резервной валюты в заключительном документе саммита G8.

В конце июня Центробанка Китая предложил повысить роль Международного валютного фонда (МВФ) в мировой финансовой системе и придать выпускаемым им специальным правам заимствования статуса мировой резервной валюты.

Напомним, что вопрос о необходимости создании новой резервной мировой валюты ранее поднимали Россия и Казахстан.