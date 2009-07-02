Банк Швеции снизил ставку рефинансирования до 0,25%

Госбанк Швеции снизил сегодня ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта. Один из важнейших показателей, служащий для расчета конечной процентной ставки по кредитам, теперь составляет 0,25%. Это решение объясняется тем, что слабое экономическое развитие требует более экспансивной денежной политики.

«Поэтому дирекция Государственного банка приняла решение о снижении ставки рефинансирования на 0,25 процентных пункта, до 0,25%, – говорится в сообщении для прессы. – Ожидается, что нынешний уровень ставки сохранится в течение всего года. Одновременно с этим мы отмечаем некоторые признаки улучшения коньюнктуры».

Многие аналитики ожидали, что ставка рефинансирования в этом году в Швеции будет оставаться на уровне 0,5%, но заместитель гендиректора банка Ларс Свеннсон не исключает, что этот показатель вообще может быть понижен до нуля, сообщает Газета.Ру.