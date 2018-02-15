Доллар в обменниках застыл на месте, евро подорожал

Стоимость доллара в обменниках Киева остается на отметке 27 грн, евро подорожал до 33,60 грн. Продать доллары можно за 26,90 грн, евро - за 33,30 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 15 февраля составляет 27,00 грн, евро - 33,60 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,90 грн, евро - за 33,30 грн.

Вчера, 14 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах также составляла 27,00 грн, в то время как евро стоил дешевле - 33,30 грн.

Как сообщал УНИАН, в НБУ заявили, что укрепление гривни в последние недели свидетельствует о доминировании благоприятных факторов, под влиянием которых в январе на межбанковском валютном рынке выросло предложение валюты и снизился спрос на нее.

Среди благоприятных факторов в НБУ назвали рост поступлений валюты от нерезидентов в результате покупки ими облигаций внутреннего госзайма, восстановление предложения валюты со стороны аграриев и благоприятную внешнюю конъюнктуру для металлургии.

Кроме того, как отметили в НБУ, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и рост предложения валюты на наличном сегменте рынка со второй половины января.

Также в НБУ подчеркнули, что после перехода Украины на плавающий обменный курс в 2015 году такие изменения динамики курса являются естественными для валютного рынка Украины, которому свойственна определенная сезонность.