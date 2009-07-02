ГНАУ перевыполнила план пополнения госбюджета на 1,9%

В январе-июне этого года налоговики перечислили в общий фонд Государственного бюджета более 45,9 млрд. грн., плановые показатели Министерства финансов перевыполнены на 1,9%.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в первом полугодии т.г. в полном объеме обеспечены перечисления по налогу на добавленную стоимость (выполнение плана на 104,7%), по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров (110,5%), по налогу на прибыль (101,2%).

В июне т.г. план Министерства финансов налоговики выполнили на 100,1%.