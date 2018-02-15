Вкладчикам банка "Михайловский" приостановили выплаты

Выплаты приостановлены для организации этого процесса через автоматизированную систему.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 15 февраля временно приостановил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого банка «Михайловский» для организации этого процесса через автоматизированную систему выплат.

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Как сообщается на сайте Фонда, выплаты возобновятся после включения реестра возмещения вкладчикам банка в автоматизированную систему. Конкретные сроки Фонд обещает сообщить дополнительно.

Справка УНИАН. Национальный банк признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая, а 12 июля 2016 года принял решение о ликвидации финучреждения.

Регулятор решил вывести банк с рынка в связи с переводом на его баланс большого количества вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.