Вкладчикам банка "Михайловский" приостановили выплаты

14:46, 15 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Фонда, выплаты возобновятся после включения реестра возмещения вкладчикам банка в автоматизированную систему. Конкретные сроки Фонд обещает сообщить дополнительно.

Справка УНИАН. Национальный банк признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая, а 12 июля 2016 года принял решение о ликвидации финучреждения.

Регулятор решил вывести банк с рынка в связи с переводом на его баланс большого количества вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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Теги: #неплатежеспособные банки#банк «Михайловский»