«Укрэксимбанк» привлекает 134,5 млн. долл. синдицированного кредита

ОАО «Укрэксимбанк» привлекает синдицированный кредит на сумму 134,5 млн. долл. Об этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который выступил организатором привлечения кредита.

ЕБРР предоставляет «Укрэксимбанку» кредит на сумму 134.5 млн. долл., при этом часть кредита, до 84,5 млн. долл., будет синдицирована группой коммерческих банков, в которую входят: Standard Bank Plc., Deutsche Pfandbriefbank AG, Calyon, Citibank N.A., London Branch, UniCredit Bank Austria AG, Bayeriche Hypo- und Vereinsbank AG.

В сообщении ЕБРР отмечается, что эта первая сделка по привлечению синдицированного кредита в банковском секторе Украины с начала кризиса. В банке уверены, что сделка будет способствовать стабилизации банковского сектора и кредитованию реального сектора экономики.

Также сообщается, что данная сделка является продолжением успешного сотрудничества в рамках нескольких предыдущих соглашений между «Укрэксимбанком» и ЕБРР. Одним из них был субординированный кредит на сумму 250 млн. долл., подписанный в мае 2009 года, с целью пополнения капитала и способствования кредитованию в сфере энергетической эффективности и экспорта.

Кроме того, в сообщении указывается, что ЕБРР, в начале этого года заявивший о своей готовности инвестировать более 500 млн. евро в банковский сектор Украины в 2009 году, уже заключил с этой целью сделки на сумму около 390 млн. евро. Большая часть этой суммы, до 300 млн. евро, выделена на проекты с банками, находящимися в украинской собственности.

ЕБРР ожидает, что общая сумма инвестиций в 2009 году достигнет 1 млрд. евро против 879 млн. евро в 2008 году.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 апреля составляли 51,07 млрд. грн., обязательства – 42,878 млрд. грн., собственный капитал – 8,195 млрд. грн.

Прибыль банка по итогам первого квартала 2009 года составила 7,643 млн. грн., по итогам 2008 года – 622,017 млн. грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 июля 2009 года он заключил обязательств на 4,3 млрд. евро по 179 проектам.