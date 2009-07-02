Минфин: госбюджет в январе-мае сведен с дефицитом 2,7 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-мае 2009 года сведен с дефицитом 2,7 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда составил 7,491 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, переданном агентству УНИАН.

Доходы Госбюджета за указанный период составили 88,599 млрд. грн. или 99,1% от планового показателя, в том числе доходы общего фонда – 62,495 млрд. грн. или 99,8% от плана.

Расходы Госбюджета в январе-мае т.г. составили 90,707 млрд. грн. или 109% от плана, в том числе расходы общего фонда – 69,296 млрд. грн., что составляет 96,3% от плановых показателей.

Общая сумма доходов консолидированного бюджета Украины за январь-май т.г. составила 113,2478 млрд. грн., что составляет 98,3% от плана, расходы – 115,776 млрд. грн. или 112,1% от плана.

За январь-май 2009 года, по данным Минфина, консолидированный бюджет выполнен с дефицитом в размере 3,162 млн. грн.

Кроме того, Государственное казначейство Украины сегодня заявило о выполнении на 104,1% плана по доходам в Госбюджет за январь-июнь 2009 года. Поступления составили 90,465 млрд. грн., в том числе по общему фонду – 71,918 млрд. грн.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.