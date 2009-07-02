Госказначейство: госбюджет в I полугодии выполнен на 104%

За январь-июнь 2009 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета мобилизовано доходов в сумме 90,465 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 104,1% от плана. Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

В январе-июне т.г. в общий фонд Госбюджета мобилизовано 71,918 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС) или 100% к помесячной росписи доходов общего фонда Государственного бюджета.

В январе-июне т.г. в специальный фонд Государственного бюджета мобилизовано 18,547 млрд. грн. (без учета собственных поступлений) или 124,1% к помесячной росписи доходов специального фонда Госбюджета.

В июне т.г. в общий и специальный фонды Государственного бюджета мобилизовано 11,252 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд – 9,423 млрд. грн.

В январе-июне т.г. органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 15,525 млрд. грн. налога на добавленную стоимость или 100% плановых показателей января-июня, в том числе в июне возмещено 3,496 млрд. грн. или 100% планового показателя июня 2009 года.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.