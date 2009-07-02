Ющенко вывел из Набсовета "Ощадбанка" Берназюка, Пышного и Пукшина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из Наблюдательного совета "Ощадбанка" Яна БЕРНАЗЮКА, Андрея ПЫШНОГО и Игоря ПУКШИНА.

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Вместо них Президент назначил членами Наблюдательного совета "Ощадбанка" заместителя председателя правления Национального депозитария Украины Анатолия ГОЛОВКО, помощника главы Секретариата Президента Украины Главной службы организационного обеспечения Секретариата Президента Украины Александра САДЫКОВА и заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марину СТАВНИЙЧУК.