Банк «Хрещатик» ввел систему срочных денежных переводов

Банк «Хрещатик» зарегистрировал собственную систему срочных денежных переводов «Гринвич». Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Система разработана для всех регионов Украины. Суммы перевода в размере до 50 тыс. грн отправляется без открытия счета, суммы более 50 тыс. грн отправляются с текущего счета. Валюта перевода — гривня.

Перевод безадресный, поэтому наличные деньги можно получить не в конкретном населенном пункте, а в любом из учреждений банка «Хрещатик» по всей Украине.

Справка УНИАН. ОАО "Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

Активы на 1 апреля 2009 года составляли 4 млрд. 869 млн. 424 тыс. грн., обязательства – 4 млрд. 109 млн. 116 тыс. грн., собственный капитал - 760 млн. 308 тыс. грн., уставный капитал - 540 млн. грн.

По итогам 1-го квартала текущего года чистая прибыль банка «Хрещатик» составила 5,372 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.