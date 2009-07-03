НБУ укрепил гривню

Повысил цену на золото

По информации официального сайта Национального банка Украины, на 3 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 763.8400 (на 2 июля – 763.9500) 100 EUR – 1073.1188 (на 2 июля – 1076.8639) 10 RUR – 2.4541 (на 2 июля – 2.4493) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 3 июля 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 71495.42 (на 2 июля – 71161.94) 961 XAG 10 Серебро – 1024.31(на 2 июля – 1042.79) 962 XPT 10 Платина – 90744.19 (на 2 июля – 89840.52) 964 XPD 10 Палладий – 19248.77 (на 2 июля – 19022.36)

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