НБУ укрепил гривню
08:19, 03 июля 2009Финансы
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Повысил цену на золото
По информации официального сайта Национального банка Украины, на 3 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 763.8400 (на 2 июля – 763.9500)
100 EUR – 1073.1188 (на 2 июля – 1076.8639)
10 RUR – 2.4541 (на 2 июля – 2.4493)
Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 3 июля 2009 года за 10 тройских унций (грн.):
959 XAU 10 Золото – 71495.42 (на 2 июля – 71161.94)
961 XAG 10 Серебро – 1024.31(на 2 июля – 1042.79)
962 XPT 10 Платина – 90744.19 (на 2 июля – 89840.52)
964 XPD 10 Палладий – 19248.77 (на 2 июля – 19022.36)
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