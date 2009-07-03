Китай и Гонконг установят взаиморасчеты в юанях

Китай и Гонконг планируют ввести торгово-экономические взаиморасчеты в юанях уже в июле текущего года. Меморандум об этом был подписан между Народный банком Китая и Управлением финансового регулирования Гонконга, сообщает k2kapital со ссылкой на агентство China News.

Новшество удовлетворит стремлению Гонконга стать оффшорным центром для юаня и намерению Пекина сделать юань конвертируемой валютой.

Торговый оборот между Китаем и Гонконгом в 2008 году составил $ 203 млрд. Новая схема даст предприятиям возможность проведения более гибких операций, а также снизит обменные риски и сократит затраты. С 2004 года гонконгские банки предоставляли возможность переводов, обменов и депозитов в юанях, но не могли обеспечивать кредитование в юанях.

Согласно новой схеме, компании Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Чжухая и Дунгуаня смогут при необходимости использовать юань в сделках. Подобные операции полномочны производить и компании из других стран, работающие через Гонконг.

Нововведение вступит в силу после того, как Народный банк Китая издаст соответствующие правила.