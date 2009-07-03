Bank of America начал выплачивать дивиденды правительству США

Совет директоров Bank of America одобрил выплату почти 713 млн долл. в качестве дивидендов правительству США в ходе выполнения правительственной программы по спасению проблемных активов (TARP), сообщает РБК.

Представители банка также отметили, что одобрили дивиденды примерно по 20 привилегированным ценным бумагам, передает Associated Press.

Ранее Bank of America (так же как и другой проблемный финансовый институт Citigroup Inc.) получил по 45 млрд долл. в качестве денежной помощи от правительства США.

Помимо привилегированных акций, банки, которые получили денежную помощь, дали гарантии, что предоставят правительству право приобрести позже их акции по фиксированной цене.

Напомним, в марте с.г. глава Bank of America Кеннет Льюис сообщил, что банк может вернуть 45 млрд долл., полученных компанией в рамках TARP, в 2009г. или в начале 2010г. в зависимости от экономической ситуации.

Он также ожидает, что деятельность Bank of America в 2009г. окажется прибыльной, несмотря на экономические трудности.