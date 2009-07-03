Доллар в мире укрепился к евро

Курс американского доллара на торгах в пятницу 3 июля укрепляется по отношению к единой европейской валюте. Макроэкономические новости из Европы и США возродили опасения относительно более продолжительного, чем ожидалось ранее, выхода из рецессии.

Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило накануне о том, что безработица в еврозоне выросла в мае на 0,3% в месячном исчислении и достигла 9,5%. Аналитики надеялись на то, что эта цифра не превысит 9,4%. Министерство труда США сообщило в свою очередь о том, что в прошлом месяце уровень безработицы вырос также до 9,5%, что оказалось чуть лучше прогнозов, однако тоже не обрадовало инвесторов. Теперь участники торгов ожидают данных об объеме розничных продаж в еврозоне, прогнозы по которым также не внушают особого оптимизма.

На этом фоне торгуется на уровне $1,3985 за евро против $1,4003 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар укрепился совсем немного - с 95,94 иены/доллар до 95,99 иены/доллар. К евро курс японской валюты повысился со 134,34 иены/евро до 134,24 иены/евро. Колебания валютных курсов на азиатских площадках сегодня ограничивается тем, что американские рынки закрыты в связи с празднованием Дня независимости (Independence Day), который считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля (Fourth of July).