Госфинуслуг приостановил лицензии «Страховым традициям»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика» (г. Киев) и ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» (г. Киев).

Информация об этом обнародована на официальном сайте Госфинуслуг.

Решение было принято на заседании комиссии 2 июля т.г.

Также комиссия приняла решение о восстановлении всех лицензий на осуществление страховой деятельности выданных ЗАО «Страховая компания «Инкомстрах».

Кроме того, Госфинуслуг выдала Андрею СУПРУНУУ сертификат на право осуществления временной администрации страховых компаний.

Комиссия временно приостановила действие лицензий на деятельность по привлечению вкладов членов кредитного союза на депозитные счета: СК «Альфа-Кредит» (г. Херсон), КС «Киевщина» (г. Киев) и КС «Лидер-Плюс» (г. Черкассы).

Основная причина такого решения — массовое невыполнение компаниями обязательств перед клиентами. Госфинуслуг впервые применила настолько серьезные санкции к крупным страховщикам — ранее права страховать лишали только мелкие страховые компании.

«Нам поступало сотни жалоб на невыполненные этими компаниями обязательства, особенно «Страховыми традициями». Поэтому продолжение их деятельности в таком виде далее недопустимо», — заявил «ДЕЛУ» глава Госфинуслуг Виктор Суслов.

По данным журнала Insurance Top, по итогам прошлого года «Страховые традиции» вошли в топ-12 рынка автострахования (КАСКО, ОСАГО и «Зеленая карта») и заняли 22-е место по объему собранных премий по всем видам страхования. СК «Галактика» по этому показателю находилась на 33-м месте.

В интервью «ДЕЛУ» (№80 от 26.05.09 г.) глава набсовета компании «Страховые традиции» Дмитрий Гончаров сообщил, что на начало 2009 года в компании было застраховано более 100 тысяч клиентов. У «Галактики» — около 15 тысяч.