Банкиров Британии просят не перебарщивать с бонусами
10:43, 03 июля 2009Финансы
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Министр финансов
Алистер Дарлинг, министр финансов Великобритании, говоря о высоких бонусах топ-менеджеров, попросил банкиров не повторять свои ошибки, передало BBC.
По его словам, через год после начала кризиса практика выплаты высоких бонусных поощрений вновь появляется в Лондоне, сообщает k2kapital..
Алистер Дарлинг обещает принять закон о более жестком регулировании системы бонусов.
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