Банкиров Британии просят не перебарщивать с бонусами

Алистер Дарлинг, министр финансов Великобритании, говоря о высоких бонусах топ-менеджеров, попросил банкиров не повторять свои ошибки, передало BBC.

По его словам, через год после начала кризиса практика выплаты высоких бонусных поощрений вновь появляется в Лондоне, сообщает k2kapital..

Алистер Дарлинг обещает принять закон о более жестком регулировании системы бонусов.