Всемирный банк выделил займы на 85 млн долл Грузии и на 60 млн долл – Армении, передает ПРАЙМ-ТАСС..

Согласно распространенным Всемирным банком сообщениям для печати, оба займа - первые из предполагаемых серий, включающих по три подобные операции. В пресс-релизе по Грузии указано, что их цель - "оказание прямой бюджетной поддержки" властям страны в реализации "повестки дня реформ". Согласно такому же документу для Армении, займы должны быть ежегодными. В обоих случаях проекты банка вписаны в контекст борьбы с последствиями глобального финансово-экономического кризиса.

В сообщении по Грузии отмечается также, что новый заем - "центральный компонент ожидаемой страновой стратегии партнерства" Всемирного банка с Тбилиси на период 2010-2013 гг.