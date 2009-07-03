Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,7720/7,7960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2485/0,2497 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8780/10,9155 грн./евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4007/1,4009 долл./евро (2 июля – 1,4094/1,4096 долл./евро).

Вчера, 2 июля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой и продажей валюты по курсу 7,61/7,65 грн./долл.