Руководству СБУ рекомендуют все рассказать

Государственные служащие – члены коллегии Службы безопасности Украины обнародуют декларации о своих доходах, доходах членов своих семей, а также информацию о принадлежащем им движимом и недвижимом имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, с целью обеспечения добропорядочности и предотвращения коррупции, в соответствии со ст. 10 Закона «О Службе безопасности Украины», ст. 13 Закона «О государственной службе», ст.6 Закона «О борьбе с коррупцией», решением коллегии СБУ рекомендовано председателю Службы безопасности и его заместителям обнародовать декларации о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии государственного служащего.

В дальнейшем они должны ежегодно размещать их на веб-странице СБУ.