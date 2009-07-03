Уманский будет заключать договоры о внешних займах

Кабинет Министров Украины разрешил первому заместителю министра финансов, исполняющему обязанности министра финансов Игорю УМАНСКОМУ заключать договора о внешних заимствованиях Украины.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №731-р от 1 июля 2009 года.

«…Поручить первому заместителю министра финансов УМАНСКОМУ Игорю Ивановичу осуществлять государственные внешние заимствования в пределах и на условиях, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», и заключать необходимые для этого соглашения», – говорится в документе.

Справка УНИАН. Государственным бюджетом на 2009 год предусмотрены внутренние заимствования в сумме 70 млрд. грн., внешние – 18,808 млрд. грн.