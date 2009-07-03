С должности зампредправления "УкрСиббанка" уволен Кенян

С должности заместителя председателя правления "УкрСиббанка" уволен Жильбер КЕНЯН.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, решение принято 30 июня 2009 года «в связи с окончанием срока трудового договора».

Ж.КЕНЯН занимал должность 2 года и 7 месяцев.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владел 19,7495% акций банка.