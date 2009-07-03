Физлицо продало 47,5% акций «Финансовый Союз Банк»

Дмитрий ФОМЕНКО продал принадлежащие ему 47,4866% акций ЗАО «Финансовый Союз Банк» (Днепропетровск).

Об этом сообщается на сайте общедоступных баз данных ГКЦБФР.

Как сообщили УНИАН в банке, в структуре собственников банка появились новые акционеры. Это юридические лица – резиденты, доля каждого из них составляет менее 10% и обнародование информации о них является необязательным.

Сумма сделки не разглашается.

Справка УНИАН. ЗАО «Финансовый Союз Банк» зарегистрирован в июне 1994 года.

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 года активы банка составляли 1,164 млрд. грн., обязательства – 942,136 млн. грн., собственный капитал – 221,916 млн. грн., уставный капитал – 197,526 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам первого квартала т.г. составила 473 тыс. грн., по итогам 2008 года – 5,734 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля т.г. более 10% акций банка владели: Дмитрий ФОМЕНКО, прямое участие – 47,4866%, опосредованное – 2,3812%; Юлия СОСЕДКА, прямое участие – 37,6283%, опосредованное – 0,0001%; Елена ФОМЕНКО, прямое участие – 2,3811%, опосредованное – 47,4866%.